Масований обстріл Дніпропетровщини: подробиці та фото руйнувань

Окупанти 21 вересня декілька разів обстріляли райони Дніпропетровщини. Під вогнем були Нікопольський та Синельниківськівський райони.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, в Червоногригорівській громаді окупанти вбили жінку 1959 року народження. Ще один чоловік дістав осколкове поранення грудної клітини. Інформація щодо другого постраждалого з’ясовується.

“В громаді пошкоджено будинок культури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, водогін. Окрім цього, пообіді окупанти двічі вгатили ракетами по Синельниківському району. Пошкоджено одну будівлю та легкову автівку. Також поцілили по складському приміщенню сільськогосподарського підприємства, в якому зберігалося 1300 тонн зерна пшениці”, - розповів Микола Лукашук.

Нагадаємо, що окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

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