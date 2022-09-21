Вибух стався у морі біля берегів Севастополя (фото)

У Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя стався вибух. Окупаційна "влада" стверджує про знищення безпілотника.

Опубліковані фото з місця вибуху в акваторії Севастополя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Повідомляють, що в морі в акваторії тимчасово окупованого Севастополя стався вибух. Бавовна чи салют на святкування дня мобілізаці?" – йдеться в заяві.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Водночас "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у районі Солдатського пляжу міста фахівці знайшли частину водоплавного безпілотника і знищили її.

"Сьогодні там було виявлено частину водоплавного безпілотного апарату. Після обстеження фахівці знищили його. Через це багато хто чув вибух. Жодної небезпеки немає", – запевнив ставленик російських окупантів.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня у Севастополі місцеві жителі чули звуки вибухів та стрілянини.

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