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Коли розпочнеться звільнення Криму - військовий експерт відповів

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Коли розпочнеться звільнення Криму - військовий експерт відповів

Фото: Getty Images

Звільнення Криму від російських окупантів розпочнеться 2023 року.

Скільки саме часу триматиме деокупація півострова – наразі сказати важко.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я впевнений, що визволення тимчасово окупованого Криму розпочнеться саме 2023 року. Скільки це займе часу – це вже інше питання, але активна фаза буде саме у 2023 році, це 100% і ми це побачимо", - сказав експерт.

За його словами, навіть в російському командуванні це розуміють.

"Тому вони будуть ретранслювати якісь маніпуляції, фейки і інші наративи, але факт залишиться фактом – тимчасово окупований Крим буде звільнено", - резюмував він.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1864
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