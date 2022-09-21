Коли розпочнеться звільнення Криму - військовий експерт відповів

Звільнення Криму від російських окупантів розпочнеться 2023 року.
Скільки саме часу триматиме деокупація півострова – наразі сказати важко.
Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Я впевнений, що визволення тимчасово окупованого Криму розпочнеться саме 2023 року. Скільки це займе часу – це вже інше питання, але активна фаза буде саме у 2023 році, це 100% і ми це побачимо", - сказав експерт.
За його словами, навіть в російському командуванні це розуміють.
"Тому вони будуть ретранслювати якісь маніпуляції, фейки і інші наративи, але факт залишиться фактом – тимчасово окупований Крим буде звільнено", - резюмував він.
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