Когда начнется освобождение Крыма – военный эксперт ответил

Освобождение Крыма от российских оккупантов начнется в 2023 году.
Сколько времени будет длится деоккупация полуострова – пока сказать трудно.
Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Я уверен, что освобождение временно оккупированного Крыма начнется именно в 2023 году. Сколько это займет время – это уже другой вопрос, но активная фаза будет именно в 2023 году, это 100%, и мы это увидим", — сказал эксперт.
По его словам, даже в российском командовании это понимают.
"Поэтому они будут ретранслировать какие-то манипуляции, фейки и другие нарративы, но факт останется фактом – временно оккупированный Крым будет освобожден", — резюмировал он.
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