Когда начнется освобождение Крыма – военный эксперт ответил

Освобождение Крыма от российских оккупантов начнется в 2023 году.

Сколько времени будет длится деоккупация полуострова – пока сказать трудно.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Я уверен, что освобождение временно оккупированного Крыма начнется именно в 2023 году. Сколько это займет время – это уже другой вопрос, но активная фаза будет именно в 2023 году, это 100%, и мы это увидим", — сказал эксперт.

По его словам, даже в российском командовании это понимают.

"Поэтому они будут ретранслировать какие-то манипуляции, фейки и другие нарративы, но факт останется фактом – временно оккупированный Крым будет освобожден", — резюмировал он.