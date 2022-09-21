Взрыв произошел в море у берегов Севастополя (фото)

В Черном море у берегов оккупированного Севастополя произошел взрыв. Оккупационная "власть" утверждает об уничтожении беспилотника.

Опубликованы фото с места взрыва в акватории Севастополя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сообщают, что в море в акватории временно оккупированного Севастополя произошел взрыв. Хлопок или салют на празднование дня мобилизации?" – говорится в заявлении.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

В то же время "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Солдатского пляжа города специалисты нашли часть водоплавающего беспилотника и уничтожили ее.

"Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его. Поэтому многие слышали взрыв. Никакой опасности нет", — заверил ставленник российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 20 сентября в Севастополе местные жители слышали звуки взрывов и стрельбы.

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