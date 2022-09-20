В Севастополе с утра были слышны взрывы и стрельба

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 20 сентября слышали звуки взрывов и стрельбы.

Местные сообщают, что "хлопки" были слышны ночью и утром. Также говорят о звуках стрельбы из огнестрельного оружия.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

"Ночью и утром во вторник 20 сентября в центральной части Севастополя было слышно два хлопка и стрельбу из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

Первый взрыв прогремел в 04:51 по местному времени. Он был "отдаленный, невнятный и непохожий на работу системы противовоздушной обороны". Второй взрыв был слышен в 06:05 по местному времени.

"Он был более громким, более четким, однако трудно было определить, с какого направления идет звук, при этом дыма замечено не было", — пишет издание со ссылкой на своих корреспондентов.

Около 06:45 в Севастополе якобы началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, выходившая примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжавшаяся около одной минуты, однако "хлопков" на этот раз слышно не было.

В настоящее время оккупационные власти Севастополя не комментируют эти события.

Напомним, Россия перевела свои подлодки из порта в оккупированном Севастополе в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России. Это, вероятно, связано с тем, что способность Украины наносить дальние удары значительно возросла.

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