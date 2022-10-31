IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом – Воздушные силы

В воздушных силах призвали западных союзников предоставить Украине больше таких систем, ведь территория нашего государства очень велика.

Система противовоздушной обороны IRIS-T, предоставленная Германией в этом месяце, сегодня сработала со 100% результатом.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, россияне не имеют успеха в наземных операциях, поэтому сейчас пытаются использовать воздушные атаки для своих террористических намерений.

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"Мы просим и продолжаем в дальнейшем призывать мир предоставить Украине оружие. Нужны средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T – их нужно больше. Сегодня эта система работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем. NASAMS (норвежский зенитный ракетный комплекс. – Ред.) уже вот-вот должно быть в Украине, но нужно больше. Украина очень большая", – заявил Игнат.

По его мнению, россияне могли выпустить сегодня по Украине еще большее количество ракет, но не сделали этого из-за дороговизны.

"Они уже не могут себе позволить такой "роскоши" — ракеты дорогие и, очевидно, уже в ограниченном количестве. Поэтому выпустили с разных сторон, применяя разные маршруты, изучая слабые места нашей ПВО", — подытожил представитель Воздушных Сил.

Тревожный понедельник

Напомним, что утром в понедельник, 31 октября, оккупанты снова нанесли массированные удары по украинским городам.

В результате атаки было повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические.

В Киевской области получили травмы два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали в Черкасской области. Также известно о попадании по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Буковине, Кировоградской области.

Силы ПВО за утро сбили 44 из более чем 50 российских ракет. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, благодаря чему ПВО сбила беспрецедентное количество ракет РФ.

В Офисе президента предупредили, что из-за массированных обстрелов вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах Украины.

IRIS-T – ценный подарок от Германии

IRIS-T – самая современная зенитная система Германии. Ракеты ПВО способны поражать цели на высоте до 20 км и расстоянии до 40 км.

21 октября IRIS-T уже прошел первое "боевое крещение" в Украине. Спикер Воздушных сил сообщил, что одну такую систему разместили на южном направлении.