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Пыталась устроить проникновение ДРГ: в Николаеве на 15 лет осудили предательницу

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Пыталась устроить проникновение ДРГ: в Николаеве на 15 лет осудили предательницу

Фото: pixabay.com

В Украине к 15 годам приговорили женщину, готовившую проникновение российской ДРГ в Николаев.

15 лет за решеткой проведет предательница, пытавшаяся устроить проникновение вражеской ДРГ в Николаев. Ее задержали в ходе спецоперации украинской контрразведки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, женщина наблюдала за местами дислокации украинских военных: за блокпостами и укрепрайонами города Николаева.

"Также злоумышленница подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны использовать как свою конспиративную базу для планирования и подготовки дальнейших диверсий. Для маскировки преступных действий вражеская приспешница арендовала жилье на собственное имя, а деньги на это получила от своих российских кураторов", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что от кураторов женщина получила 50 тысяч гривен. Правоохранители установили и "связного", с которым она общалась при подготовке проникновения ДРГ в город.

"Им оказался ее знакомый, который находится во временно оккупированном Херсоне. Именно через него спецслужбы России вышли на предательницу и предложили ей конфиденциальное сотрудничество. Во время обысков по месту жительства российского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом”, — подчеркнули в СБУ.

За это женщина приговорена к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области в доме прогремел взрыв.

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