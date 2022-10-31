В Одесской области в доме прогремел взрыв: есть жертвы

В городе Болград произошел взрыв в доме. Спасатели из-под завалов извлекли тело женщины.
В городе Болград Одесской области в результате взрыва газа погибла 77-летняя женщина.
Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Вызов в службу спасения поступил в 6:40. В результате взрыва в доме разрушилась крыша, тело женщины нашли под его обломками через час, сообщили спасатели.
Предварительно причиной взрыва стала разгерметизация соединения газового шланга с баллоном.
Напомним, в Ивановке Белоцерковского района произошел взрыв из-за которого разрушились две стены дома. Травмы получили три человека, в том числе 7-месячный ребенок.
Читайте также: