В Одесской области в доме прогремел взрыв: есть жертвы

В городе Болград произошел взрыв в доме. Спасатели из-под завалов извлекли тело женщины.

В городе Болград Одесской области в результате взрыва газа погибла 77-летняя женщина.

Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Вызов в службу спасения поступил в 6:40. В результате взрыва в доме разрушилась крыша, тело женщины нашли под его обломками через час, сообщили спасатели.

Предварительно причиной взрыва стала разгерметизация соединения газового шланга с баллоном.

Напомним, в Ивановке Белоцерковского района произошел взрыв из-за которого разрушились две стены дома. Травмы получили три человека, в том числе 7-месячный ребенок.

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