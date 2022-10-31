Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области в доме прогремел взрыв: есть жертвы

Дата публикации
Просмотры
1181
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области в доме прогремел взрыв: есть жертвы

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

В городе Болград произошел взрыв в доме. Спасатели из-под завалов извлекли тело женщины.

В городе Болград Одесской области в результате взрыва газа погибла 77-летняя женщина.

Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Вызов в службу спасения поступил в 6:40. В результате взрыва в доме разрушилась крыша, тело женщины нашли под его обломками через час, сообщили спасатели.

Предварительно причиной взрыва стала разгерметизация соединения газового шланга с баллоном.

Напомним, в Ивановке Белоцерковского района произошел взрыв из-за которого разрушились две стены дома. Травмы получили три человека, в том числе 7-месячный ребенок.

Целая группа взрывотехников взорвалась на вражеской мини в Харьковской области

Целая группа взрывотехников взорвалась на вражеской мини в Харьковской области

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация