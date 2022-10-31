В Одеській області у будинку прогримів вибух: є жертви

У місті Болград стався вибух у будинку. Рятувальники з-під завалів дістали тіло жінки.

У місті Болград Одеської області внаслідок вибуху газу загинула 77-річна жінка.

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

Виклик до служби порятунку надійшов о 6:40. Внаслідок вибуху в будинку зруйнувався дах, тіло жінки знайшли під його уламками за годину, повідомили рятувальники.

Попередньо причиною вибуху стала розгерметизація з'єднання газового шланга з балоном.

Нагадаємо, у Іванівці Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, зокрема 7-місячна дитина.

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