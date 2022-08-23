Вибух у Києві на Подолі: поліція розповіла подробиці

У поліції зазначили, що постраждалому 39 років, раніше він потрапляв в поле зору правоохоронців по лінії наркотиків.

Стали відомі подробиці вибуху в одній з багатоповерхівок на вулиці Василя Порика столичного Подолу.

Як розповіла ТСН.ua пресофіцерка Подільського управління поліції Ганна Страшок, в одній з квартир між двома чоловіками виник конфлікт.

"Попередньо відомо, що сварка сталась на ґрунті вживання наркотичних речовин. Шум почули мешканці будинку та викликали поліцію. В цей час гість вийшов з квартири, після чого мешканець закрився та перебував у помешканні сам", - повідомила нам Ганна Страшок.

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За даними поліції, чоловік перебував у неадекватному стані та погрожував здійснити вибух. Через це правоохоронці евакуювали кілька десятків людей з цього будинку. За деякий час чоловік все ж таки підірвав гранату, отримав поранення різного ступеню тяжкості та був шпиталізований.

У поліції додали, що постраждалому 39 років, раніше він потрапляв в поле зору правоохоронців за лінією наркотиків.

Нагадаємо, у Черкаській області 53-річний чоловік хотів похизуватись гранатою та підірвав себе.

Чоловік намагався надіслати поштою автомати, гранати і набої

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