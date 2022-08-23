Взрыв в Киеве на Подоле: полиция рассказала подробности

В полиции отметили, что пострадавшему 39 лет, ранее он попадал в поле зрения правоохранителей по линии наркотиков.

Стали известны подробности взрыва в одной из многоэтажек по улице Василия Порика столичного Подола.

Как рассказала ТСН.ua пресс-офицер Подольского управления полиции Анна Страшок, в одной из квартир между двумя мужчинами возник конфликт.

"Предварительно известно, что ссора произошла на почве употребления наркотических веществ. Шум услышали жильцы дома и вызвали полицию. В это время гость вышел из квартиры, после чего житель закрылся и находился в доме сам", — сообщила нам Анна Страшок.

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По данным полиции, мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал совершить взрыв. Поэтому правоохранители эвакуировали несколько десятков человек из этого дома. Через некоторое время мужчина все же подорвал гранату, получил ранение разной степени тяжести и был госпитализирован.

В полиции добавили, что пострадавшему 39 лет, ранее он попадал в поле зрения правоохранителей по линии наркотиков.

Напомним, в Черкасской области 53-летний мужчина хотел похвастаться гранатой и взорвал себя.

Мужчина пытался отправить по почте автоматы, гранаты и патроны

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