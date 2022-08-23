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Перемога України та одужання: про що мріють маленькі пацієнти "Охматдиту"

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Перемога України та одужання: про що мріють маленькі пацієнти "Охматдиту"

Про перемогу України, про бажання одужати та прославити нашу країну в майбутньому. І усе це в одному малюнку.

Маленькі пацієнти лікарні "Охматдит" поділилися своїми мріями з лікарями, а одна з логопединь перенесла їх на планшет.

Що з того вийшло, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Інна Лебеденко.

Трійко мрійників. Вони першими беруться за візуалізацію того, чого найбільше зараз бажають.

 "Я мрію, щоб Україна виграла".

"Я мрію, щоб війна скоріше закінчилася і щоб у мене скоріше закінчився цукровий діабет".

"Я хочу намалювати перемогу України".

Зібрати мрії своїх учнів і об'єднати їх на одній картині загадала логопединя Катерина. Вона взялася і 
допомагати їм із малюнком. Поки діти розфарбовують щось своє, їхні мрії вона відтворює на планшеті. І цей малюнок не лише про візуалізацію дитячих бажань. Його створення матиме ще й психологічний ефект на дітей.

Крім перемоги України, вони мріють і про свою перемогу - над хворобами. До спільної мрії долучилися й ті, хто навчається в онлайн-школі "Охматдиту". 

Яким буде кінцевий результат, Катерина не знає до останнього. Діти діляться своїми ідеями, і мрія з кожним рухом стилуса набуває чіткіших обрисів. 

Перемога України та одужання: про що мріють маленькі пацієнти "Охматдиту"

Перемога України та одужання: про що мріють маленькі пацієнти "Охматдиту"

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
821
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