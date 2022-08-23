Перемога України та одужання: про що мріють маленькі пацієнти "Охматдиту"

Про перемогу України, про бажання одужати та прославити нашу країну в майбутньому. І усе це в одному малюнку.
Маленькі пацієнти лікарні "Охматдит" поділилися своїми мріями з лікарями, а одна з логопединь перенесла їх на планшет.
Що з того вийшло, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Інна Лебеденко.
Трійко мрійників. Вони першими беруться за візуалізацію того, чого найбільше зараз бажають.
"Я мрію, щоб Україна виграла".
"Я мрію, щоб війна скоріше закінчилася і щоб у мене скоріше закінчився цукровий діабет".
"Я хочу намалювати перемогу України".
Зібрати мрії своїх учнів і об'єднати їх на одній картині загадала логопединя Катерина. Вона взялася і
допомагати їм із малюнком. Поки діти розфарбовують щось своє, їхні мрії вона відтворює на планшеті. І цей малюнок не лише про візуалізацію дитячих бажань. Його створення матиме ще й психологічний ефект на дітей.
Крім перемоги України, вони мріють і про свою перемогу - над хворобами. До спільної мрії долучилися й ті, хто навчається в онлайн-школі "Охматдиту".
Яким буде кінцевий результат, Катерина не знає до останнього. Діти діляться своїми ідеями, і мрія з кожним рухом стилуса набуває чіткіших обрисів.