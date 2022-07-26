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Діти із Ірпеня взялися продавати лимонад, щоб збирати кошти для ЗСУ

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Діти із Ірпеня взялися продавати лимонад, щоб збирати кошти для ЗСУ

Фото: klopotenko.com

Діти із Київщини готують лимонад та пропонують напій відвідувачам місцевого пляжу, а вторговані від продажу гроші передають на потреби армії.

Микита і Діана з Ірпеня вирішили зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Діти кажуть: хочуть, щоб військові якнайшвидше вигнали рашистів з України, бо у них є власні, сумні історії, коли окупанти вбивали рідних та знищували домівки, йдеться в ТСН.

Микиті - 11 років, Діані – 10 - вони живуть в Ірпені. І сьогодні друзі зібралися разом  готувати мохіто. Але смакувати  діти будуть не самі. «Я спитав у тата, чим я можу допомогти Збройним силам України? Він сказав: можеш продавати лимонад, а потім всі гроші, які будуть у нас - ми їх перерахуємо», - розповідає хлопчик.

Першу партію мохіто вже продавали минулими вихідними, заробили понад тисячу гривень. Гроші переказали у три фонди. 

Серед інгредієнтів для сьогоднішнього напою – м’ята із Гостомеля, як виростила прабабуся хлопчика - Устина.  «Вона була в окупації, її тероризували. Пістолет в груди вставляли, бо у неї був прапор України. Вона з роботи його принесла» , - розповідає Микита.

Жінка вижила, а от її сина рашисти убили у Бучі. «Він під час окупації допомагав людям, яким ноги відстрелили або руки. Він їх вразив до лікарні, але одного разу коли він повертався додому - його розстріляли. А  потім переїхали танком», - переказує історію хлопчик.

Про початок повномасштабного вторгнення друзі згадують із жахом. Вони і досі не до кінця розуміють, чому росіяни напали. Натомість, добре пам’ятають, як ховалися від обстрілів. «Весь час ми були в підвалі, іноді тільки піднімалися до квартири. Там було дуже багато людей у підвалі», - пригадує дівчинка.

Батько Микити Володимир пригадує: вперше з родиною спустився у підвал уніч проти 25 лютого. Загалом тут переховувалась зо сотня людей - дорослих і малих.

Хоч цю частину  міста загарбники не окупували, але бахкало - постійно. «Найстрашніша була 1 чи 2 ночі. Напевне, дві. Таких, що просто стріляли з 12 ночі до 5 ранку, і коли стіни вже тут гули і тряслися. У наш будинок попадали, у нас тут є гаражі неподалік і було попадання в гаражі»,  – розповідає чоловік.

Діти продають лимонад і збирають гроші на ЗСУ

Діти продають лимонад і збирають гроші на ЗСУ

Тож діти вирішили допомагати військовим виганяти ворога.  Поблизу місцевого пляжу облаштовують імпровізовану ятку, напій - по 20 гривень. Є ще й іграшки та сплетені Діаною браслети. Розпродали напій діти досить швидко, вторгувавши 700 гривень. Діана і Микита вірять: війна невдовзі закінчиться. Наша країна загоїть рани і вони знову приготують нову, переможну партію мохіто.

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