Ще до початку буму відновлювальних робіт будматеріали подорожчали до 50%

Вибиті вікна, знесені стіни, згорілі дощенту дахи - в Україні тисячі будинків, які потребують відновлення або реставрації, але будівельного буму немає.

Ціни зростають ще й через руйнації на заводах будівельних матеріалів - найбільше наше підприємство з виробництва скла нині на тимчасово окупованій території, як і потужності з виготовлення сипучих матеріалів. «Азовсталь», яка була найбільшим постачальником арматури, розбомблена, йдеться в ТСН.

Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в Ірпені зайнявся спільним майном – дахом, – бо до осені й дощів всього нічого. Єдине каже: ціни дошкуляють. «Матеріали подорожчали, ми ось брали мінвату, раніше вона була десь 300 грн за рулон, зараз купував – 580 гривень. Ми ще закупали ліс, раніше був до 5 тисяч – сьогодні 7 тисяч брали за куб», – розповідає Микола.

Для крівлі дерево потрібне і на цей будинок, але такі суми власнику самому не осилити. Як тимчасовий вихід мешканці цього будинку, де вікна "повилітали" всі до одного, склять тим, що познаходили на смітнику. Забирають одне-два скла, яке вціліло в кілька камерному вікні. Дехто вікна все ж замовив. «У мене вийшло 22 метри квадратних по всім вікнам, це балкон, вся квартира. І ціна десь склала до 100 тис. грн», – каже Анатолій.

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Раніше стало б на 20 тисяч менше. «Люди зараз лише найнеобхідніше купляють. Ми більше займалися внутрішніми роботами, та зараз люди тільки роблять, що можуть: паркани, ворота востонавлюють, трохи фасади», – розповідають робітники.

Виробники будматеріалів пояснюють: інакше ніж підняти ціни на відсотків 20-30, а то і 50, вибору не мають. Причин для того декілька: зокрема дефіцит пального і також його здорожчання, а отже більші витрати на транспортування; закриття підприємств, що у зоні бойових дій: як от завод із виробництва скла на Луганщині, Азовсталь на Донеччині, там же підприємства із сипучими сумішами.

«Наша компанія була вимушена знаходити альтернативу цим постачальникам, ми їх знайшли у Європі. Ми підключили багато постачальників з Польщі, Румунії, Угорщини», – пояснює директор напрямку будівельних матеріалів мережі торговельних центрів Сергій Будніков.

Сергій Будніков представляє одну найбільших торгових мереж будматеріалів України. І каже, навесні невеликий дефіцит з певних товарів ще міг бути, але на сьогодні усього вдосталь. Проте попит від населення суттєво впав. «Люди почнуть споживати тоді, коли будуть впевнені у тому, що те, що вони відремонтують буде збережено. Плюс треба враховувати той факт, що збільшилися ланцюги поставок, збільшилася логістика, збільшилася собівартість, ціни піднялися», – додає Будніков.

Із вартістю вдіяти щось у найближчий час не вдасться. Хоч уже і є позиції, які після підняття ціни на 5-7% опустилися. Втім приватні особи закуповують лише частину будівельних матеріалів на ринку. Значно більший попит від великих будівельних компаній та державних програм, які нині переважно на паузі.

«В принципі, якби пішов будівельний бум, то український ринок би справився. У нас проблема в тому, що великі інфраструктурні об'єкти завершилися, вони нікуди не рухаються. Великі інфраструктурні об'єкти – це було десь 60-65% від всього випуску будматеріалів, будівельного виробництва. Зараз майже всі гроші ідуть на фронт», – каже президент національно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський.

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Хіба за винятком тих об'єктів, які нагальні, як скажімо ремонт підірваних, за російського наступу, залізничних мостів, або автомобільних, на великих магістралях. Там робота ведеться постійно.

Пересічним же громадянам держава, та й міські чиновник обіцяють допомагати, подекуди ці процеси частково й запущені, але точного механізму як це робити, і де на це брати кошти - ще немає. «Всі кажуть, обіцяють, що дадуть нам матеріал. Ми згодні, щоб нам дали матеріал, а ми вже навіть згодні за свій рахунок оплатити роботи», – кажуть постраждалі.

Фахівці радять за можливості не очікувати осені, а починати відновлення свого майна вже зараз. Але водночас зберігати всі чеки та документи. Їх держава обіцяє компенсувати у майбутньому, щойно з'явиться можливість, і ресурси.

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