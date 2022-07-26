Ціна питання - голод: через удар по Одеському порту розглядається додатковий план вивезення зерна

Вивезення зерна морем залишається найзручнішим, а отже буде в пріоритеті. Втім, якщо Росія знов не дотримається взятих на себе зобов’язань, розглядають й інші шляхи – суходолом, йдеться в ТСН.

Урожай є і Україна готова його експортувати. Судна можуть вийти з портів уже наприкінці цього тижня, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Першими спеціальними коридорами йтимуть рятувальники, що займатимуться розмінуванням, а вже за ними - кораблі із зерном.

«Ми все зробили, підготували. З нашого боку коридор є. В наших водах контролює все Україна. Перевірки в наших водах буде робити тільки Україна… А далі вже питання Організації Об’єднаних Націй, і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей», - заявив президент України Володимир Зеленський

У Стамбулі, де минулого тижня підписали домовленості щодо вивезення українського зерна, створили координаційний центр. У ньому перебувають представники Туреччини, України, ООН та Росії. Остання вже порушила узяті на себе зобов’язання, обстрілявши ракетами Одеський порт. Удари країна-агресорка спочатку заперечила, потім визнала, але міністр Лавров цинічно зазначив, у їхньому розумінні підписана угода не забороняє їм провадити так звану спецоперацію. Лідери Туреччини та ООН, чиї підписи стоять під домовленостями із країною-агерсоркою, публічно демонструють стриманість. Удари засуджують, але різких заяв уникають.

«Після суботніх атак на Одеський порт ми бачимо, наскільки крихким є процес. На жаль, ми цього не хотіли, але так сталося», - зазначає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Усі сторони на світовій арені взяли на себе чіткі зобов’язання щодо безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Повне їх виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим», - заявив речник ООН Фархан Гак.

У Сполучених Штатах, де неодноразово заявляли, що Росія не демонструє готовності виконувати те, під чим підписується, кажуть: угоду треба намагатися виконуватися. Речник державного департаменту Нед Прайс каже, морський шлях залишається пріоритетним, адже дозволяє вивозити великі обсяги. Але паралельно опрацьовуються й наземні маршрути. США сприятимуть виконанню угоди, бо ціна - питання голоду у світі.

«Ми не маємо ілюзій, але водночас продовжуємо очікувати, що Чорноморська угода буде виконана. Ми знаємо, що світ спостерігатиме за цим. Ми працюватимемо з нашими партнерами по всьому світу, щоб стежити за тим, що Москва відповідає за досягнуту угоду», - речник державного департаменту Нед Прайс.

У вивезенні зібраного збіжжя безпосередньо зацікавлені й українські аграрії - їм потрібно заробляти, щоб готуватися до наступної посівної. І держава - відкриття портів - це близько мільярда валютної виручки щомісяця, підрахували в уряді.

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