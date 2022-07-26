Рейтинг приватних університетів України 2022

Традиційно влітку на початку вступної кампанії Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти сформувало Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2022 року за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Щоб визначити ТОП-20 найкращих закладів, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, спеціалісти ВООРГВО узагальнили дані, виходячи з того, яке місце приватні виші займають у рейтингах «Scopus» та «ТОП-200 Україна», а також за кількістю вступників.

«ТОП-200 Україна» створюється на основі відкритих даних прямих вимірів з веб-ресурсів незалежних національних і міжнародних організацій та установ. Рейтинг є максимально коректним і високо шанованим з причин забезпечення повної відкритості, прозорості та незалежності ранжування університетів у ньому.

При складанні рейтингу «Scopus» до уваги береться кількість наукових публікацій авторства студентів і викладачів вишів та кількість цитувань цих публікацій. Цінність рейтингу полягає у тому, що він є маркером рівня фаховості наукового і науково-педагогічного кадрового складу вишу та показником актуальності і новизни їх наукових досліджень.

Кількість вступників, на відміну від двох вказаних рейтингів, вказує на визнання закладу не лише серед професійної спільноти, але й серед вступників. Останні ж зазвичай спираються на впізнаваність, репутацію, технологічне оснащення вишу та можливості працевлаштування з відповідним дипломом.

Тож Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2022 року, складений фахівцями ВООРГВО, є найбільш збалансованим та таким, що враховує оцінки вишів, отримані за їх наукову діяльність, якість надаваних освітніх послуг, попит на випускників на ринку праці та значущість суспільної думки про них.

ТОП-20 кращих приватних вишів України 2022 за версією ВООРГВО виглядає наступним чином:

Якщо порівнювати з минулорічним рейтингом (ТОП-20 кращих приватних вишів України 2021), то бачимо, що лідер приватного сектору вітчизняної системи вищої освіти не змінився. Вже три роки поспіль першу позицію зі значним відривом обіймає Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Водночас, Університет імені Альфреда Нобеля, який знаходиться в Дніпрі, спустився з другого місця на третє. А Львівський торговельно-економічний університет продовжує активно підійматися по сходинках Рейтингу, цьогоріч – з 4 місця на 2 (нагадаємо, що в попередній період цей Університет просунувся з 6 на 4 місце).

Міжнародний гуманітарний університет повернувся на 4 сходинку, яку обіймав у 2020 році, з 3, на яку підіймався в 2021 році.

До п’ятірки лідерів увірвалась Київська школа економіки, яка попередні роки не потрапляла до ТОП-20, а Український католицький університет перемістився з 5 позиції на 7.

Полтавський університет економіки і торгівлі (піднявся на одну сходинку - з 7 на 6 місце), а Університет економіки та права «КРОК» другий рік поспіль продовжує падіння в Рейтингу, на цей раз відразу на дві позиції (з 6 на 8 місце).

В першій десятці зберегли свої місця Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (9 місце) та Європейський університет (10 місце). Тоді як з неї вибув Київський університет культури (з 8 на 11 місце).

Цьогоріч до ТОП-20 також прорвався Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (13 місце), який не входив до Рейтингу в минулі роки.

Водночас зазначимо, що всі двадцять вишів є гідними для вступу на контрактну форму навчання, адже навчають популярним та затребуваним спеціальностям, роблять вищу освіту в Україні більш інноваційною та доступною для всіх охочих. При цьому названі виші повністю дотримуються всіх державних стандартів, рекомендованих МОН України, тоді як лідери ТОП-20 взагалі є потужними закладами-новаторами і такими, що задають тренди в розвитку вітчизняної вищої школи.