Біля Тернополя перекинувся рейсовий автобус: 9 людей постраждали, серед них - дитина (фото)

Водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся.

Неподалік Тернополя перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого травмувалися дев'ятеро пасажирів, серед яких є малолітня дівчинка.

Про це сьогодні 31 жовтня повідомили у пресслужбі поліції Тернопільщини.

Аварія сталась на дорозі Тернопіль-Скалат, поблизу села Великі Бірки, близько 19:00 у суботу, 29 жовтня.

"Водій "Еталону", який рухався за маршрутом Кам'янець-Подільський - Тернопіль не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в ДСНС Тернопільщини, загалом в автобусі було 16 пасажирів.

"Рятувальники надавали домедичну допомогу потерпілим, а також допомагали працівникам бригад екстреної медичної допомоги. Усі пасажири (16 осіб) деблоковані з салону автобуса до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, кермувальник був тверезим, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Факт ДТП внесений в ЄРДР згідно з частиною 1 статті 286 ККУ.

Нагадаємо, у Житомирській області сталась моторошна ДТП: водій не впорався з керуванням і злетів у кювет. Кермувальника госпіталізували до до реанімації, а згодом і помер.

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