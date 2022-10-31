Украина к отопительному сезону накопила 100% газа – нардеп Лабазюк

По состоянию на конец октября в украинских хранилищах накоплено 100% газа, необходимого для прохождения отопительного сезона 2022-2023.

Такую уверенность в прямом эфире хмельницкого телеканала «ТВ7+» выразил народный депутат Украины, представитель партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергей Лабазюк.

«Мы на 100% имеем закачанный газ в хранилищах. Это тот объем, который необходим Украине для прохождения отопительного сезона», – говорит народный депутат.

По словам Лабазюка, такой объем удалось накопить из-за сокращения потребления газа, например, на оккупированных территориях или разрушенными/остановленными предприятиями (Криворожсталь, Азовсталь, ряд заводов по производству минеральных удобрений и другие). Это отрицательный фактор, однако удалось за период войны увеличить и собственную добычу.

«Накопить газ удалось по двум причинам: сокращению потребления и увеличению собственного добычи. К тому же правительство своевременно приняло решение остановить экспорт газа. Более того, государство в состоянии обеспечить газом по льготной цене населения и коммунальные учреждения. Относительно цены на коммерческий газ – динамика положительная. Даже в преддверии холодов стоимость начала снижаться. Нет проблем с газом и у Запада, там тоже накопили почти 100%. А это говорит о том, что запугивание России – профанация», – рассказывает Сергей Лабазюк.

Повредить ракетами украинские газохранилища невозможно, уверяет парламентарий. Разрушений может испытать газопровод, но к критическим последствиям в целом по стране это не приведет. Напротив, скорее пострадает не украинская сторона, а европейцы, в частности Венгрия.