IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом – Повітряні сили

У Повітряних силах закликали західних союзників надати Україні більше таких систем, адже територія нашої держави дуже велика.

Система протиповітряної оборони IRIS-T, надана Німеччиною цього місяця, сьогодні спрацювала з 100% результатом.

Про це розповів речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, росіяни не мають успіху у наземних операціях, тому зараз намагаються використовувати повітряні атаки для своїх терористичних намірів..

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"Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T – їх треба більше. Сьогодні ця система працювала з 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем. NASAMS (норвезький зенітний ракетний комплекс. – Ред.) вже от-от має бути в Україні, але треба більше. Україна дуже велика", – заявив Ігнат.

На його думку, росіяни могли випустити сьогодні по Україні ще більшу кількість ракет, але не зробили цього через дороговизну.

"Вони вж не можуь собі дозволити такої "розкоші" — ракети дорогі і, очевидно, вже в обмеженій кількості. Тому випустили з різних боків, застосовуючи різні маршрути, вивчаючи слабкі місця нашої ППО", – підсумував речник Повітряних Сил.

Тривожний понеділок

Нагадаємо, що вранці у понеділок, 31 жовтня, окупанти знову завдали масованих ударів по українських містах.

Внаслідок атаки було пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні.

У Київській області отримали травми дві людини, одна з них – у важкому стані. Ще четверо людей постраждали у Черкаській області. Також відомо про влучання по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові, Запоріжжі, Буковині, Кіровоградщині.

Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет РФ.

В Офісі президента попередили, що через масовані обстріли запроваджуються екстрені відключення електроенергії в містах України.

IRIS-T - цінний подарунок від Німеччини

IRIS-T — найсучасніша зенітна система Німеччини. Ракети ППО здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і відстані до 40 кілометрів.

21 жовтня IRIS-T вже пройшов перше "бойове хрещення" в Україні. Речник Повітряних сил повідомивЮ, що одну таку систему розмістили на південному напрямку.