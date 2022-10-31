РФ вже цього місяця може застосувати іранські ракети дальністю 700 км – ГУР

На думку речника ГУР, росіяни будуть бити по тих самих цілях, що і зараз – тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Російські окупанти вже цього місяця можуть застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Так, це нове озброєння, це нова небезпека. Навіть з точки зору кількості росіяни з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються з проблемою", – каже Юсов.

На його думку, росіяни будуть бити по тих самих цілях, що і зараз – тобто по цивільній енергетичній інфраструктурі. Речник ГУР запевнив, що Україна готується до відбиття цієї загрози.

"Так само ми мали інформацію про Північну Корею... І щодо режиму Лукашенка в Білорусі. Є факти і підтверджена інформація про передавання танків, бронетехніки, боєзапасів для артилерії. Не лише це, часто використовуються і цивільні товари, цивільна техніка країн, які, наприклад, запровадили санкції проти Росії, товари подвійного призначення", – зазначив Юсов.

Речник ГУР повідомив, що історія з розбиранням росіянами пральних машин, щоб дістати мікросхеми для озброєння – це не жарт, а правда. Адже Росія має технологічне відставання від цивілізованого світу і у такий спосіб намагається закрити цю проблему.

Як Іран допомагає Росії

Нагадаємо, у середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію і пояснив, чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські.

Також українцям дуже дошкуляють іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які перейменувала у "Герань". Росіянами постійно атакують наші міста цими безпілотниками.

Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини. Радник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає про це і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів у Криму.

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