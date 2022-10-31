Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про нові санкції, які проти РФ запровадила Нова Зеландія.

Про це він 31 жовтня написав у своєму Telegram.

Зокрема, він Єрмак уточнив, що під санкції Нової Зеландії потрапили 14 фізичних та 7 юридичних осіб.

"До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, російські канали дезінформації та інші", - написав керівник ОП.

Як повідомляє новозеландське видання 1News, під санкціями опинились такі російські пропагандистські медіа, як інформаційне агентство "Інфорос" та кримське пропагандистське видання NewsFront.

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Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, низка країн світу та Європи запровадили проти країни-агресорки економічні та персональні санкції. Серед цих країн і Нова Зеландія, яка загалом запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.

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