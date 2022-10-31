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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

Фото: Getty Images

Уряд Нової Зеландії повідомив про розширення антиросійських санкцій.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про нові санкції, які проти РФ запровадила Нова Зеландія.

Про це він 31 жовтня написав у своєму Telegram.

Зокрема, він Єрмак уточнив, що під санкції Нової Зеландії потрапили 14 фізичних та 7 юридичних осіб.

"До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, російські канали дезінформації та інші", - написав керівник  ОП.

Як повідомляє новозеландське видання 1News, під санкціями опинились такі російські пропагандистські медіа, як інформаційне агентство "Інфорос" та кримське пропагандистське видання NewsFront.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, низка країн світу та Європи запровадили проти країни-агресорки економічні та персональні санкції. Серед цих країн і Нова Зеландія, яка загалом запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.

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