Жителів Луцька закликали запастися водою: що сталося

У місті може не бути води або суттєво понижено тиск її подавання.
У Луцьку завтра, 1 листопада, будуть відключення електропостачання, у зв'язку з чим містян закликають запастися питною та технічною водою.
Про це заявили у пресслужбі Луцької міської ради.
Згідно з повідомленням, у вівторок буде зупинено електропостачання деяких об’єктів КП "Луцькводоканал" у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах.
"Відповідно від 9:00 до 18:00 у правобережній частині Луцька від річки Стир (центральна частина міста, 33, 40 квартали та інші райони) буде припинено водопостачання або суттєво понижено тиск подавання води в мережі. Закликаємо вас завчасно подбати про добовий запас питної води, а також підготувати воду для технічних цілей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві після атаки РФ вранці 31 жовтня у багатьох районах не було води. Мешканці столиці вишикувалися в черги до бюветів, де можна безкоштовно набрати воду.
Що робити в разі відсутності нормального водопостачання чи перебоїв з ним, де взяти воду — читайте в матеріалі ТСН.ua.
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