Жителей Луцка призвали запастись водой: что произошло

В городе может не быть воды или существенно снижено давление ее подачи.

В Луцке завтра, 1 ноября, будут отключения электроснабжения, в связи с чем горожан призывают запастись питьевой и технической водой.

Об этом заявили в пресс-службе Луцкого городского совета.

Согласно сообщению, во вторник будет остановлено электроснабжение некоторых объектов КП "Луцкводоканал" в связи с проведением ремонтных работ на сетях.

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"В соответствии с 9:00 до 18:00 в правобережной части Луцка от реки Стырь (центральная часть города, 33, 40 кварталы и другие районы) будет прекращено водоснабжение или существенно снижено давление подачи воды в сети. Призываем вас заблаговременно позаботиться о суточном запасе питьевой воды воды, а также подготовить воду для технических целей", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве после атаки РФ утром 31 октября во многих районах не было воды. Жители столицы выстроились в очереди в бюветы, где можно бесплатно набрать воду.

Что делать при отсутствии нормального водоснабжения или перебоев с ним, где взять воду — читайте в материале ТСН.ua

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