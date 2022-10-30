Куди рухається економіка Росії за 8 місяців війни проти України

РФ може зіткнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки поширюється вплив санкцій США та ЄС.

Показників виробництва та споживання довоєнного 2021 року з урахуванням кризи та повільного подальшого зростання Росія зможе досягти за10 років.

Про сповільнення російської економіки пише The Wall Street Journal.

Хоча підвищення цін на енергоносії помʼякшили наслідки повномасштабного вторгнення до України для економіки РФ, у довгостроковій перспективі на Росію чекає значна рецесія, пише видання.

За прогнозами Центробанку РФ, зниження ВВП цього року буде меншим, ніж очікувалося, але й таке зниження буде найбільшим з-поміж країн "Великої двадцятки".

Сповільнення світової економіки та, відповідно, попиту на енергоносії разом із вжитими проти РФ санкціями призведуть до того, що наступного року виробництво в Росії впаде ще більше, ніж цьогоріч. Іще одним чинником, який негативно впливає на економіку, є масові мобілізація та міграція, що спричиняють дефіцит кадрів на ринку праці.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства йдеться, що Росія ніколи не зможе повернутися до тих обсягів експорту викопного палива, які вона мала до 24 лютого 2022 року. А до 2030 року, як зазначено у звіті, частка Росії у світовому експорті нафти та газу може скоротитися вдвічі.

Санкції західних країн та штучний курс рубля призвели до того, що чистий збиток російської банківської системи у першому півріччі 2022 року склав 1,5 трлн рублів ($25 млрд). На банківський сектор Росії протягом наступних двох років очікує економічний спад і ще триваліший час — масштабна структурна розбудова економіки.

Раніше повідомлялося, що вторгнення до України повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу. Нові ризики для економіки РФ створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Згодом влада оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форсмажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Санкції діють не так, як треба| Алексашенко

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