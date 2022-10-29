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В Росії вдалися до погроз у відповідь на ядерне посилення НАТО

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В Росії вдалися до погроз у відповідь на ядерне посилення НАТО

Фото: Getty Images

Країна-агресорка боїться модернізації розташованої в Європі ядерної зброї.

Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко заявив про готовність його держави "вжити заходів" у відповідь на посилення ядерного компонента у військових планах НАТО.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Росія враховуватиме у своєму військовому плануванні модернізацію ядерних бомб США, розміщених в європейських країнах", – йдеться в заяві.

В РФ побоюються модернізації ядерного озброєння, розташованого в країнах Євросоюзу. 

"Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їхню точність і знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють це озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг", – поскаржився Грушко.

Йому також не подобається вимоги з боку США до союзників закуповувати літаки F-35, що є сучаснішими в порівнянні з F-16. Заступник голови російського МЗС також стверджує, що в НАТО нібито додатково ухвалили рішення про збільшення кількості навчань за ядерним сценарієм.

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ повідомили, що США прискорили розгортання точнішої версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Це відбулося на тлі ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. 

Додамо, у президента Польщі Анджея Дуди заявили, що Росія своїм вторгненням до України фактично анулювала пакт з НАТО від 1997 року, який забороняв розміщувати додаткові сили Альянсу у Східній Європі. Тож Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

Про максимальну загрозу застосування Росією ядерного озброєння попереджають у США

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3204
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