У Кремлі обговорювали ядерний удар по Німеччині перед вторгненням до України - ЗМІ

Йшлося про три цілі для завдання ударів.

За кілька тижнів до вторгнення агресорки Росії до України в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ РФ з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.

Про це з посиланням на німецьке видання Spiegel пише РБК.

Розвідка інформує, що йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза Сполучених Штатів Америки в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де американська армія зберігає ядерне оружня.

Слід зауважити, що експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному. Одні кажуть, що використання ядерної зброї обговорювалось та відпрацьовувалося на військових навчаннях, що також траплялося під час маневрів НАТО. Саме тому з ним не обов'язково має бути пов'язана реальна опасность. Інші вважають, що росіяни знали про прослуховування, а тому навмисне назвали цілі, щоби залякати Захід.

До слова, недавнє опитуванням Civey для Spiegel, настрої в Німеччині такі: 51% німців стурбовані можливістю початку ядерної війни, 57% - побоюються ядерного удару Росії по Україні, а 37% - по Німеччині.

Ядерні погрози кремлівськго диктатора

Російський президент Володимир Путін під час виступу на "Валдаї" 27 жовня заявив, мовляв, "ядерний удар по Україні" РФ не потрібен. Натомісь вкотре звинуватив Київ у створенні "брудної бомби".

Попри такі заяви Кремля, Пентагон застерегає диктатора від застосування ядерної зброї. За словами міністра оборони Ллойда Остіна, якщо Москва реалізує свої заяви, то це призведе до "дуже значної реакції міжнародної спільноти".

Польський президент Анджей Дуда каже, що РФ спеціально використовує тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою". Адже російська армія зазнає поразки на полі бою. Своїм залякування Кремль намагається заморозити бойові дії в Україні.

Своєю чергою, російський публіцист Андрій Піонтковський наголошує, криками про "брудну бомбу" Путін намагається бодай відвернути увагу від відступу з Херсона. Мовляв, диктатор хоче, щоб його поразка біля Херсона стала маленькою та непомітною на тлі вибуху дамби Каховської ГЕС або "брудної бомби".

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