Путін намагається відновити авторитет Шойгу: експерти пояснили, навіщо

Диктатор Росії Володимир Путін намагається реабілітувати імідж міністра оборони РФ Сергія Шойгу в інформаційному просторі, щоб протистояти зростанню впливу так званої радикальної групи силовиків, яка критикує Міноборони.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, Путін міг би сам оголосити про закінчення мобілізації, а не на зустрічі з Шойгу або доручити голові Міноборони завершити невдалу мобілізацію самостійно. Утім, як зазначається, їхня інсценована публічна зустріч узгоджується з нещодавнім сплеском появи Шойгу у ЗМІ.

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"Наприклад, між 23 і 26 жовтня Шойгу провів кілька публічних телефонних розмов зі своїми турецькими, китайськими та західними колегами . Ці резонансні зустрічі відрізняють Шойгу та російське вище військове командуванн я від силовиків , які не мають такого рангу чи авторитету, незважаючи на свою популярність у російському інформаційному просторі. Навесні та влітку Шойгу дуже мало з’являвся на публіці. Присутність Шойгу в інформаційному просторі залежить від схвалення Кремля, оскільки Путін може контролювати, коли і чи виступає Шойгу публічно", - йдеться в повідомленні.

Водночас, вказується, що "конкуренти Шойгу-силовики" вільно спілкуються зі ЗМІ та контролюють власні Telegram-канали.

Нагадаємо, що диктатор РФ Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу 28 жовтня оголосили про припинення російської військової мобілізації. Шойгу заявив, що надалі будуть набирати лише добровольців і контрактників. За словами Шойгу, Росія нібито мобілізувала 300 тисяч осіб. Водночас в ISW вважають, що мобілізація Росії навряд чи суттєво вплине на російську бойову міць на фронті.

Як повідомлялося, "Медуза" з посиланням на джерела заявила, що у Кремлі почали готуватися до передвиборчої кампанії 2024 року, за підсумками якої диктатор Володимир Путін має знову очолити країну.

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