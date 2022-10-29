Путин пытается восстановить авторитет Шойгу: эксперты объяснили, зачем

Диктатор России Владимир Путин пытается реабилитировать имидж министра обороны РФ Сергея Шойгу в информационном пространстве, чтобы противостоять росту влияния так называемой радикальной группы силовиков, критикующей Минобороны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению специалистов, Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу или поручить главе Минобороны завершить неудачную мобилизацию самостоятельно. Впрочем, как отмечается, их инсценированная публичная встреча согласовывается с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ.

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"Например, между 23 и 26 октября Шойгу провел несколько публичных телефонных разговоров со своими турецкими, китайскими и западными коллегами . Эти резонансные встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, не имеющих такого ранга или авторитета, несмотря на свою популярность. российскому информационному пространству. Весной и летом Шойгу очень мало появлялся на публике. Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда и выступает ли Шойгу публично", — говорится в сообщении.

В то же время указывается, что "конкуренты Шойгу-силовики" свободно общаются со СМИ и контролируют собственные Telegram-каналы.

Напомним, что диктатор РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявили о прекращении российской военной мобилизации. Шойгу заявил, что в дальнейшем будут набирать только добровольцев и контрактников. По словам Шойгу, Россия якобы мобилизовала 300 тысяч человек. В то же время, в ISW считают, что мобилизация России вряд ли существенно повлияет на российскую боевую мощь на фронте.

Как сообщалось, "Медуза" со ссылкой на источники заявила, что в Кремле начали готовиться к предвыборной кампании 2024 года, по итогам которой диктатор Владимир Путин должен снова возглавить страну.

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