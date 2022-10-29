В ISW разоблачили россиян во лжи об "успехах" на Бахмутском направлении

Российские войска не продвигаются в районе Бахмута, Донецкой области, или где-нибудь еще вдоль линии фронта.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские пропагандисты распространяют нарратив о том, что у российских войск есть "прогресс" в районе Бахмуте, который направлен на улучшение боевого духа среди российских войск.

Также предполагают, что распространение кремлевской пропаганды об "успехах" выгодно главарю ППК "Вагнера" ​​Евгению Пригожину, чьи силы в значительной степени ответственны за "победу" на Донбассе.

В ISW напомнили, что Пригожин признал низкие темпы наземных операций " вагнеровцев", абсурдно заявив, что темпы продвижения 100-200 м в день "являются нормальным темпом для нынешних достижений".

"Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, чтобы показать себя достигающими успехов по крайней мере в одном секторе на фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины. Даже заявленная скорость продвижения была бы неудачной для основного усилия в механизированной войне — и заявления, по сути, преувеличены", — сказано в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе возле Бахмута. Город стал передовым фронтом. Там практически уже нет уцелевших домов.

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева 22 октября рассказывал, что артиллерия и авиация РФ бьет по жилым кварталам города, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.

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По его словам, от вражеских нападений ежедневно гибнут мирные люди, а из-за постоянных обстрелов РФ обнаруживать погибших и разбирать завалы не удается. Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 25 октября заявил, что армия России сосредоточилась на Бахмутском направлении. По его словам, на этом направлении оккупанты сейчас больше всего атакуют украинские войска и пытаются продвинуться.

На Бахмутском направлении наносится наибольшее поражение всеми системами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня, авиацией, а также сосредоточено больше живой силы РФ и приковано наибольшее внимание руководящих органов РФ. Череватый объяснил, что оккупанты пытаются выполнить приказ Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но понесут большие потери.

Как пишет The Washington Post, амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ППК "Вагнера" ​​в борьбе за контроль над Бахмутом затмили всю стратегическую логику. Аналитики считают, что увлечение русскими Бахмутом – маловероятно.

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