На Херсонщині окупанти переодягаються у цивільний одяг - Генштаб

Крім того, з регіону триває так звана "евакуація".

У тимчасово захопленій Херсонські області солдати армії Російської Федерації масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання. Зокрема, такі випадки відомі в окупованому Бериславі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ зранку 29 жовтня.

Крім того, на території регіону росіяни продовжують так звану "евакуацію". Зокрема, з тимчасово зайнятої території області вивозять медичні заклади. Зокрема, з херсонських лікапень забирають все обладнання та медикаменти.

У Генштабі наголошують, що лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами.

Нагадаємо, російські окупанти посилюють угруповання на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області за рахунок "мобіків". Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули тимчасово зайняті території.

До слова, військовий експерт Олег Жданов переконаний, що російська армія буде битися за Херсон до останнього солдата. Ймовірно, вважає експерт, Путін наказав не відступати з правого берега Дніпра в Херсонській області.

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