В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину - СМИ

За несколько недель до вторжения агрессорки России в Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ РФ по маневру на Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом со ссылкой на немецкое издание Spiegel пишет РБК.

Разведка сообщает, что речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза Соединенных Штатов Америки в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где американская армия хранит ядерную оружие.

Следует отметить, что эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному. Одни говорят, что использование ядерного оружия обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях, что также происходило во время маневров НАТО. Конкретно поэтому с ним не непременно обязана быть связана настоящая угроза. Другие считают, что россияне знали о прослушивании, а потому намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.

К слову, недавнее опросом Civey для Spiegel, настроения в Германии таковы: 51% немцев озабочены возможностью начала ядерной войны, 57% – опасаются ядерного удара России по Украине, а 37% – по Германии.

Ядерные угрозы кремлевского диктатора

Российский президент Владимир Путин во время выступления на "Валдае" 27 октября заявил, мол, "ядерный удар по Украине" РФ не нужен. В очередной раз обвинил Киев в создании "грязной бомбы".

Несмотря на подобные заявления Кремля, Пентагон предостерегает диктатора от применения ядерного оружия. По словам министра обороны Ллойда Остина, если Москва реализует свои заявления, это приведет к "очень значительной реакции международного сообщества".

Польский президент Анджей Дуда говорит, что РФ специально использует тактику устрашения ядерным оружием и "грязной бомбой". Ведь российская армия терпит поражение на поле боя. Своим устрашением Кремль пытается заморозить боевые действия в Украине.

В свою очередь, российский публицист Андрей Пионтковский отмечает, криками о "грязной бомбе" Путин пытается хоть отвлечь внимание от отступления из Херсона. Мол, диктатор хочет, чтобы его поражение возле Херсона стало маленьким и незаметным на фоне взрыва дамбы Каховской ГЭС или "грязной бомбы".

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