Фантастика становится реальностью – Украина будет членом ЕС и НАТО: Дмитрий Кулеба

До начала полномасштабной войны России против Украины о членстве Украины в ЕС, особенно в НАТО, в западных столицах говорили неохотно и даже с осторожностью.

Однако уже сейчас на девятом месяце войны даже такие скептики как Германия в лице канцлера Олафа Шольца четко артикулируют: Украина – будущий член Евросоюза. Причем говорят об этом, как о свершившемся факте.

Хотя следует напомнить, что соответствующую заявку Владимир Зеленский подписывал 28 февраля, через четыре дня после начала широкомасштабного российского вторжения, когда российские войска стояли под Киевом. И тогда это казалось просто фантастикой.

О том, когда Украина может стать членом ЕС и НАТО, ТСН.ua спросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Ни до обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, ни после этого я никогда не говорю о конкретных сроках. Как вы сами сказали, фантастика становится реальностью. И мы знаем, как это делать. И я уверяю, что Украина будет членом и ЕС, и НАТО. И именно с позиций государства, которое является членом этих объединений, мы будем дальше развиваться как мирная и благополучная страна", – говорит министр.

Это, по словам Дмитрия Кулебы, касается как ЕС, так и НАТО. Нет смысла, по его словам, сейчас говорить о конкретных сроках.

"Не надо делать эти заявления. Надо системно, спокойно и планово работать на результат, как это делает президент, не бояться делать нестандартные шаги. И тогда результат будет. Вот вы вспомнили Олафа Шольца. Безотносительно к нему, не скрываю, особого удовольствия у меня вызывает сейчас слышать от европейских политиков, которые до 27 мая говорили мне: "Дмитрий, этого не будет, потому что этого не будет, потому что не ко времени…", – вспоминает министр иностранных дел.

А теперь, по словам Дмитрия Кулебы, они выходят, широко расправив плечи и говорят: "Мы всегда верили, что Украина будет членом ЕС, Украина обязательно будет членом ЕС, мы всегда были на передовом движении за членство Украины в ЕС".

"Вот в этом есть профессиональное удовольствие, к которому мы стремимся, – конкретный результат. Мы очень много знаем, кто как вел себя, у кого какая была позиция. А сейчас все как кавычки выстроились и рассказывают о том, как Украина будет членом ЕС. сейчас есть первая стадия, когда нам снова рассказывают: "Да нет, да там, вы понимаете…" Затем придет день, когда все будут бить себя в грудь и рассказывать, что именно благодаря им Украина стала членом НАТО, и они этого стремились с первого дня", – подытожил министр иностранных дел.

Полную текстовую версию интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте на ТСН.ua в субботу утром, 29 октября.