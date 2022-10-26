В НАТО считают последние угрозы России признаком отчаяния

Война в Украине длится девятый месяц, пока нет никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия, но ее войска продолжают терпеть поражение на поле боя.

Союзники Украины все больше озабочены тем, что власти РФ из-за непрерывного ряда неудач в войне против Украины могут пойти на эскалацию путем подрыва Каховской дамбы или даже применить оружие массового уничтожения.

Анонимные источники в НАТО сообщают, что пока нет никаких признаков того, что Москва действительно готовится к такому удару, даже несмотря на то, что это усиливает соответствующую риторику, пишет издание Bloomberg.

Руководители министерств США и Европы отвергли обвинения российского коллеги Сергея Шойгу о том, что Киев готовится использовать «грязную бомбу».

Партнеры Украины считают, что Кремль пытается запугать их разговорами о таком оружии. Также Москва давит проводя удары по гражданской энергосистеме страны. Россия хочет заставить страны Запада снизить поставки оружия Украине, но пока эта кампания запугивания не сработала.

Поскольку война Владимира Путина длится девятый месяц, а его войска постоянно терпят поражения и теряют земли, которые российский президент в прошлом месяце аннексировал и обещал защищать всеми доступными средствами, то у Кремля мало возможностей как-то изменить ситуацию. 300 000 мобилизовавших в РФ резервистов потребуют длительной подготовки, а запасы ракет, которые Россия в последнее время использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины, стремительно заканчиваются.

Научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн считает, что Россия пытается заставить Запад отказаться от дальнейшей помощи Украине, и это признак отчаяния.

«Они не могут производить оружие достаточно быстро, чтобы не отставать от того, что Запад дает Украине, поэтому эти угрозы направлены Западу: прекратите возить в Украину оружие, иначе дела пойдут очень плохо», — сказала она.

В свою очередь, Великобритания, США и Франция отвергли заявления Шойгу о том, что Украина якобы планирует использовать «грязную бомбу» на собственной территории, как «повод для эскалации» и пообещали жесткий ответ.

В частных разговорах союзники Киева обсуждают, как они могут отреагировать, хотя официальные лица пока молчат, как именно будет действовать Запад в случае эскалации.

Хотя публичные угрозы России о том, что она может применить тактическое ядерное оружие, вызвали опасения, официальные лица из стран НАТО заявили, что они не видели никакой демонстративной подготовки, обычно предшествующей этому. Западные официальные лица после звонков Шойгу заявили, что они все еще считают, что вероятность использования ядерного оружия крайне низка. Россия регулярно предъявляет необоснованные обвинения относительно якобы планов Украины по эскалации.

Источник издания сообщил, что у Кремля все еще остается ряд вариантов эскалации, кроме ядерного оружия, к которым он, скорее всего, обратится в первую очередь. Среди них может быть подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, что повлечет за собой масштабное наводнение ниже по течению и угрожает работе ЗАЭС в Энергодаре.

На сегодняшний день угрозы России после того, как украинские войска начали освобождать значительные территории, не нарушили поддержку Киева среди его партнеров. Но Украина все еще не получает достаточно оружия, которое ей необходимо. В частности, страны Запада пока не спешат со снабжением ракетами большой дальности, а также современными танками, опасаясь спровоцировать дальнейшую эскалацию.

Не имея возможности остановить продвижение украинских военных, Россия в последние недели нацелилась на критически важную инфраструктуру в Украине, пытаясь терроризировать гражданское население и спровоцировать новую волну беженцев в Европу, чем хотят ослабить поддержку со стороны партнеров.

Украинские войска продолжают наступать, хотя в последнее время их продвижение замедлилось. Украинские силы осторожно продвигаются вблизи Херсона на юге, пытаясь избежать битвы, которая уничтожит город.

Начало зимы может усложнить боевые действия на некоторых участках, ограничив видимость и мобильность. Тем не менее современное вооружение вместе со снаряжением для холодной погоды, поставляемым США и Европой, может дать украинским силам преимущество в мороз против менее хорошо оснащенной российской армии.

На Западе уверены, что украинские войска в конце концов смогут освободить Херсон и, если будет продолжать поступать оружие, добьются значительного прогресса на всех фронтах до весны.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ будут продвигаться вперед, несмотря на плохую погоду.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что на Западе будут сразу знать, если Путин захочет использовать ядерное оружие.

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