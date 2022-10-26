У НАТО вважають останні погрози Росії ознакою відчаю

Війна в Україні триває дев’ятий місяць, поки немає жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, але її війська продовжують зазнавати поразок на полі бою.

Союзники України дедалі більше стурбовані тим, що влада РФ через безперервну низку невдач у війні проти України може піти на ескалацію, шляхом підриву Каховської дамби, або навіть застосувати зброю масового знищення.

Анонімні джерела у НАТО повідомляють, що наразі немає жодних ознак того, що Москва справді готується до такого удару, навіть попри те, що це посилює відповідну риторику, пише видання Bloomberg.

Керівники міністерств США та Європи відкинули звинувачення російського колеги Сергія Шойгу про те, що Київ готується використати «брудну бомбу».

Партнери України вважають, що Кремль намагається налякати їх розмовами про таку зброю. Також Москва тисне проводячи удари по цивільній енергосистемі країни. Росія хоче змусити країни Заходу зменшити постачання зброї Україні, але поки що ця кампанія залякування не спрацювала.

Оскільки війна Володимира Путіна триває дев’ятий місяць, а його війська постійно зазнають поразок і втрачають землі, які російський президент минулого місяця анексував та обіцяв захищати всіма доступними засобами, то Кремль має небагато варіантів якось змінити ситуацію. 300 000 резервістів, яких мобілізували у РФ, потребуватимуть тривалої підготовки, а запаси ракет, які Росія останнім часом використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України, стрімко закінчуються.

Науковий співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Саманта де Бендерн вважає, що Росія намагається відмовити Захід від подальшої допомоги Україні, це ознака відчаю.

«Вони не можуть виробляти зброю достатньо швидко, щоб не відставати від того, що Захід дає Україні, тож ці погрози спрямовані Заходу: припиніть возити в Україні, інакше справи підуть дуже погано», - сказала вона.

В свою чергу Велика Британія, США та Франція відкинули заяви Шойгу про те, що Україна нібито планує використати «брудну бомбу» на власній території, як «привід для ескалації» та пообіцяли жорстку відповідь.

У приватних розмовах союзники Києва обговорюють, як вони можуть відреагувати, хоча офіційні особи поки мовчать, як саме буде діяти Захід у разі ескалації.

Хоча публічні погрози Росії про те, що вона може застосувати тактичну ядерну зброю, викликали побоювання, офіційні особи з країн НАТО заявили, що вони не бачили жодної демонстративної підготовки, яка зазвичай передує цьому. Західні офіційні особи після дзвінків Шойгу заявили, що вони все ще вважають, що ймовірність будь-якого використання ядерної зброї обмежена. Росія регулярно висуває необґрунтовані звинувачення щодо нібито планів України щодо ескалації.

Джерело видання повідомило, що у Кремля все ще залишається ряд варіантів ескалації, окрім ядерної зброї, до яких він, швидше за все, звернеться в першу чергу. Серед них може бути підрив дамби Каховської гідроелектростанції, яка спричинить масштабну повінь нижче за течією та загрожуватиме роботі ЗАЕС у Енергодарі.

На сьогоднішній день погрози з боку Росії після того, як українські війська почали звільняти значні території, не підірвали підтримку Києва серед його партнерів. Але Україна все ще не отримує достатньо зброї, яка їй необхідна. Зокрема, країни Заходу поки не поспішають з постачанням ракет великої дальності, а також сучасних танків, побоюючись спровокувати подальшу ескалацію.

Не маючи змоги зупинити просування українських військових, Росія останніми тижнями націлилася на критично важливу інфраструктуру в Україні, намагаючись тероризувати цивільне населення та спричинити нову хвилю біженців до Європи, чим хочуть послабити підтримку з боку партнерів.

Українські війська продовжують наступати, хоча останнім часом їх просування сповільнилося. Українські сили обережно просуваються поблизу Херсона на півдні, намагаючись уникнути битви, яка знищить місто.

Початок зими також може ускладнити бойові дії на деяких ділянках, обмеживши видимість і мобільність. Тим не менш, сучасне озброєння разом із спорядженням для холодної погоди, яке постачає США та Європа, може дати українським силам перевагу в мороз проти менш добре оснащеної російської армії.

На Заході впевнені, що українські війська врешті-решт зможуть звільнити Херсон і, якщо продовжуватиме надходити зброя, досягнуть значного прогресу на всіх фронтах до весни.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ будуть просуватись вперед, попри погану погоду.

Раніше надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що на Заході будуть одразу знати, якщо Путін надумає використати ядерну зброю.

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