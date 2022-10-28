Фантастика стає реальністю – Україна буде членом ЄС і НАТО: Дмитро Кулеба

До початку повномасштабної війни Росії проти України про членство України в ЄС, надто в НАТО, в західних столицях говорили неохоче й дещо навіть із пересторогою.

Проте вже зараз, на дев’ятому місяці війни, навіть такі скептики, як Німеччина в особі канцлера Олафа Шольца, чітко артикулюють: Україна – майбутній член Євросоюзу. Причому говорять про це, як про доконаний факт.

Хоча, варто нагадати, що відповідну заявку Володимир Зеленський підписував 28 лютого, за чотири дні після початку широкомасштабного російського вторгнення, коли російські війська стояли під Києвом. І тоді це здавалося просто фантастикою.

Про те, коли Україна може стати членом ЄС і НАТО, ТСН.ua запитав у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Ні до набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС, ні після цього я ніколи не говорю про конкретні строки. Як ви самі сказали, фантастика стає реальністю. І ми знаємо, як це робити. І я запевняю, що Україна буде членом і ЄС, і НАТО. І саме з позицій держави, яка є членом цих об’єднань, ми будемо далі розвиватися як мирна й сповнена добробуту країна", – каже міністр.

Це, за словами Дмитра Кулеби, стосується як ЄС, так і НАТО. Немає сенсу, за його словами, зараз говорити про конкретні терміни.

"Не треба робити ці заяви. Треба системно, спокійно й планово працювати на результат, як це робить президент, не боятися робити нестандартні кроки. І тоді результат буде. От ви згадали Олафа Шольца. Безвідносно до нього, не буду приховувати, особливе задоволення у мене викликає зараз чути від європейських політиків, які до 27 травня казали мені: "Дмитре, цього не буде, тому що цього не буде, тому що не на часі…" – згадує міністр закордонних справ.

А тепер, за словами Дмитра Кулеби, вони виходять, широко розправивши плечі, й кажуть: "Ми завжди вірили, що Україна буде членом ЄС, Україна обов’язково буде членом ЄС, ми завжди були на передовій руху за членство України в ЄС".

"Ось у цьому є професійне задоволення, якого ми прагнемо, – конкретний результат. Ми дуже багато знаємо, хто як поводився, у кого яка була позиція. А зараз всі, як лапочки, вишикувалися й розказують про те, як Україна буде членом ЄС. Те саме з НАТО. Зараз є перша стадія, коли нам знову розповідають: "Та ні, та там, ви розумієте…". Потім прийде день, коли всі будуть бити себе в груди й розповідати, що саме завдяки їм Україна стала членом НАТО, й вони цього прагнули від першого дня ", – підсумував міністр закордонних справ.

Повну текстову версію інтерв’ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою читайте на ТСН.ua у суботу зранку, 29 жовтня.