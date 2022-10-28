Дмитро Кулеба: злам у 90% столиць щодо підтримки України точно відбувся

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки це буде потрібно". Саме це зараз повторюють лідери ключових країн Заходу, говорячи про фінансову, гуманітарну та військову допомогу аж до цілковитої перемоги України.

Хоча на початку війни, в перші місяці, цього не було. Проте станом на сьогодні цей злам відбувся у 90% столиць. Всі заяви лідерів країн Європи, Північної Америки останнім часом дуже чітко артикулюють, що допомога Україні триватиме стільки, скільки це буде потрібно.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На початку війни, в перші місяці, за словами міністра, йому доводилося публічно говорити, що партнери мають зайняти дуже чітку позицію: "Ми будемо з Україною до її перемоги".

"Не виходити з того, що "наша мета – щоб Україна не програла", або "наша мета – щоб Росія не виграла". Скажіть для себе чітко, сформулюйте це завдання: "Ми будемо з Україною стільки, скільки їй потрібно для перемоги". І цей злам зрештою відбувся. Звичайно, що це результат титанічної командної роботи, розмов, насамперед президента України, з лідерами інших держав, бо це пряма комунікація. Але те, що цей злам відбувся, і нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц теж повторив ці слова, президент Франції про це говорив, президент США, – це насправді ключове. Вони будуть з нами стільки, скільки нам потрібно для перемоги. Це гарантія нашого успіху", – сказав Дмитро Кулеба.

Безумовно, за його словами, завжди знайдеться хтось, хто почне розповідати, що не все так однозначно. Але це не те, що не мейнстрим. Це дуже й дуже маргінальні та ізольовані голоси.

"Вони завжди будуть – це нормально. Бо Росія теж не сиділа десятиліттями, склавши руки. Вона підгодовувала й виховала ціле покоління експертів, політиків, частин суспільства, які заряджені виключно на Росію й качають їхні наративи. Але вони зараз перебувають на маргінесі", – розповідає міністр.

Дмитро Кулеба звертає увагу на нещодавній приклад – лист групи так званих ліберальних демократів у Конгресі США.

Йдеться про лист 30-ти ліберальних демократів з нижньої палати Конгресу США до президента Джо Байдена, в якому вони закликали до переговорів із Росією щодо припинення війни проти України.

"Це демократи з лівим ухилом, скажімо так. Деякі з них були надзвичайно популярними в Україні певний час, всі захоплювалися ними у Facebook. Тепер справжнє обличчя проявилося. Але навіть вони, зробивши крок, коли направили цей лист президенту Байдену, за кілька днів його відкликали. І це ж не просто так відбулося. Це був результат певної роботи. Про що це говорить? Про те, що навіть ті, хто намагаються спотворити цю реальність і звести все через призму того, що треба домовлятися з Путіним, є достатньо сил у столицях наших партнерів, щоб ставити цих людей на місце", – підсумовує Дмитро Кулеба.

Повну текстову версію інтерв’ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою читайте на ТСН.ua у суботу зранку, 29 жовтня.