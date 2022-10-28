"Шалена куля": у Криму вбили російську пропагандистку

На полігоні в анексованому Криму застрелили російську пропагандистку Світлану Бабаєву.

За даними російських ЗМІ, голова регіонального підрозділу медіагрупи "Россия сегодня" у Сімферополі Бабаєва загинула через нещасний випадок на одному з навчально-тренувальних полігонів під час занять військово-спортивною стрільбою.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже відреагувала на смерть колеги.

"Тільки вчора з нею обговорювали, як будемо розвиватися на нових територіях. Ох, Світлано, Світлано, як же так", - зазначила Симоньян.

Безпосередній начальник Бабаєвої, відомий пропагандист та гендиректор "Россия сегодня" Дмитро Кисельов, підтвердив смерть підлеглої.

Кисельов зазначив, що загибла "гостро вболівала за Росію".

"Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля…" - наводить пресслужба слова гендиректора "Россия сегодня" Кисельова.

Пропагандистка Світлана Бабаєва 2004-2006 років очолювала представництво "РИА Новости" у Великій Британії, а 2008-2012 років була шеф-редактором корпункту агентства у США.

Також вона працювала заступником головного редактора газети "Московские новости", шеф-редактором журналу "Профиль". 2013-2016 років Бабаєва очолювала редакцію "Газета.Ru". Після цього вона працювала в російській державній медіакомпанії "Россия сегодня".

Нагадаємо, 23 жовтня поблизу окупованого Донецька поранили пропагандиста РФ Семена Пегова.

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