Уряд змінив правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю

Зміни стосуються переліку документів, що дають право на перетин кордону особам з інвалідністю.

Сьогодні, 28 жовтня, уряд України вніс зміни до Правил перетину державного кордону для громадян України з інвалідністю.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Виключено з переліку документів, що дають право на перетин кордону особам з інвалідністю, довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією згідно з формою первинної облікової документації № 157-1/о як такої, що не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу", - йдеться у повідомленні.

Виїзд за кордон людей з інвалідністю

В Україні набули чинності зміни щодо супроводу осіб з інвалідністю військовозобов'язаними чоловіками.

Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

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