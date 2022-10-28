"Зоря" розгромила "Металіст-1925" та наблизилась до лідерів УПЛ

У п'ятницю, 28 жовтня, новий тур чемпіонату України з футболу розпочався протистоянням "Металіста-1925" та "Зорі".

Луганська "Зоря" на виїзді розгромила "Металіст-1925" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 0:3 .

Рахунок матчу відкрив на 38-й хвилині В'ячеслав Чурко – передачу від Олега Данченка він завершив ударом головою.

На перерву луганська команда йшла з перевагою у два м'ячі. Ще один гол забив Денис Нагнойний.

На початку другого тайму Нагнойний взав участь у ще одному взятті воріт суперника – після навісу з кутового і скидки Арсенія Батагова він влучив у поперечину, м'яч відскочив у штрафний, і Максим Імереков з відскоком від газону завдав влучного удару. Харківська команда не змогла забити жодного голу у відповідь.

Після цього матчу "Зоря" набрала 19 очок та піднялася до трійки турнірної таблиці УПЛ. "Металіст-1925" з десятьма очками дев'ятий.

У наступному турі "Зоря" прийматиме "Металіст", а "Металіст-1925" вдома зіграє з "Вересом".

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