"Заря" разгромила "Металлист-1925" и приблизилась к лидерам УПЛ

В пятницу, 28 октября, новый тур чемпионата Украины по футболу начался противостоянием "Металлиста-1925" и "Зари".

Луганская "Заря" на выезде разгромила "Металлист-1925" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок завершился со счетом 0:3 .

Счет матча открыл на 38-й минуте Вячеслав Чурко – передачу от Олега Данченко завершил ударом головой.

На перерыв луганская команда уходила с преимуществом в два мяча. Еще один гол забил Денис Нагнойный.

В начале второго тайма Нагнойный принял участие в еще одном взятии ворот соперника – после навеса с углового и скидки Арсения Батагова он попал в перекладину, мяч отскочил в штрафную, и Максим Имереков с отскоком от газона нанес точный удар. Харьковская команда не смогла забить ни одного ответного гола.

После этого матча "Заря" набрала 19 очков и поднялась в тройку турнирной таблицы УПЛ. "Металлист-1925" с десятью очками девятый.

В следующем туре "Заря" примет "Металлист", а "Металлист-1925" дома сыграет с "Вересом".

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