Правительство изменило правила выезда за границу для людей с инвалидностью

Изменения касаются перечня документов, дающих право на пересечение границы лицам с инвалидностью.

Сегодня, 28 октября, правительство Украины внесло изменения в Правила пересечения государственной границы для граждан Украины с инвалидностью.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Исключены из перечня документов, дающих право на пересечение границы лицам с инвалидностью, справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией согласно форме первичной учетной документации № 157-1/о, как таковой, что не содержит данных, позволяющих идентифицировать личность", — говорится в сообщении.

Выезд за границу людей с инвалидностью

В Украине вступили в силу изменения в сопровождении лиц с инвалидностью военнообязанными мужчинами.

Правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

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