Виїзд за кордон: в Україні змінилися деякі правила для чоловіків

В Україні набули чинності зміни щодо супроводу осіб з інвалідністю військовозобов'язаними чоловіками. Що саме змінилося? Читайте більше про виїзд за кордон в матеріалі ТСН.ua.

У своєму повідомленні Державна прикордонна служба України розповіла про деякі зміни у правилах виїзду за кордон чоловіків 2022 року.

В ДПСУ пояснили, що супроводжуючі громадяни України чоловічої статі, які є військовозобов'язаними за віком (від 18 до 60 років) відтепер не мають обмежень щодо кількості перетинання кордону на виїзд з України. Нагадаємо, що раніше дозволялося виїздити за кордон в цьому випадку лише один раз під час дії воєнного стану.

Вказані чоловіки можуть перетинати кордон, щоб приїхати до осіб з інвалідністю, осіб, що потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або визначеним переліком захворювань (якщо вони їх доглядають і зазначені діти перебувають на обліку в консульстві).

Також варто зазначити, що громадяни України, які підлягають призиванню під час мобілізації, повинні повернутися з-за кордону не пізніше за тих осіб, яких вони супроводжували.

В постанові чітко вказані категорії осіб та перелік документів, які потрібні для перетину кордону чоловіками. В Державній прикордонній службі України також зазначили, що різні категорії осіб повинні вказати різні документи, які підтверджують факт здійснення доглядання або ступінь спорідненості.

Щоб уникнути відмови у пропусканні, необхідно, щоб особи, які хочуть перетнути кордон, ретельно ознайомитися з Правилами перетину кордону перед прибуттям до пункту пропускання, а також мати з собою всі зазначені документи. Особливо це правило важливе для осіб чоловічої статі, які є громадянами України і військовозобов'язаними (вік від 18 до 60 років).