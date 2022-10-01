У Криму палає аеропорт "Бельбек"

У Криму виникла потужна пожежа поблизу аеропорта "Бельбек", що біля Севастополя. Місцеві повідомляють про вибухи.

Над аеропортом "Бельбек" підіймається густий чорний дим.

Про це місцеві повідомляють в Мережі.

На світлинах та відео, які місцеві оприлюднюють в інтернеті, видно, що поблизу аепорорта підіймається густий чорний дим. За оперативною інформацією, чутно звуки потужних вибухів. Що саме відбувається наразі достеменно невідомо.

Своєю чергою, місцева окупаційна влада повідомляє, що на аеродромі Бельбек сталася "позаштатна ситуація".

"Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників, при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув", - написав "губернатор" Севастополя.

Слід зазначити, що аеропорт "Бельбек" є однією з головних військових баз у Криму.