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В Крыму горит аэропорт "Бельбек"

В Крыму горит аэропорт "Бельбек"

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В Крыму горит аэропорт "Бельбек"

В Крыму возник мощный пожар вблизи аэропорта "Бельбек" возле Севастополя. Местные сообщают о взрывах.

Над аэропортом "Бельбек" поднимается густой чёрный дым.

Об этом местные сообщают в Сети.

На фотографиях и видео, обнародованных в интернете, видно, что вблизи аэпорорта поднимается густой черный дым. По оперативной информации, слышны звуки мощных взрывов. Что именно происходит, пока точно неизвестно.

В свою очередь, местные оккупационные власти сообщают, что на аэродроме Бельбек произошла "внештатная ситуация".

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — написал "губернатор" Севастополя.

Следует отметить, что аэропорт "Бельбек" — одна из главных военных баз в Крыму.
 
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