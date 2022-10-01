В Крыму горит аэропорт "Бельбек"

В Крыму возник мощный пожар вблизи аэропорта "Бельбек" возле Севастополя. Местные сообщают о взрывах.
Над аэропортом "Бельбек" поднимается густой чёрный дым.
Об этом местные сообщают в Сети.
На фотографиях и видео, обнародованных в интернете, видно, что вблизи аэпорорта поднимается густой черный дым. По оперативной информации, слышны звуки мощных взрывов. Что именно происходит, пока точно неизвестно.
В свою очередь, местные оккупационные власти сообщают, что на аэродроме Бельбек произошла "внештатная ситуация".
"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — написал "губернатор" Севастополя.
Следует отметить, что аэропорт "Бельбек" — одна из главных военных баз в Крыму.
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