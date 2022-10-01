В Испании произошел взрыв на фестивале, пострадали 18 человек (видео)

В Жироне взорвался контейнер с жидким азотом во время эксперимента на глазах у аудитории от 200 до 300 человек.

На фестивале науки в испанском городе Жирона произошел взрыв.

Об этом сообщает NOS.

Сотрудник местного университета проводил эксперимент перед зрителями. Суть испытаний показала, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду, однако в результате эксперимента произошел взрыв.

Инцидент произошел на виду у аудитории от 200 до 300 человек.

La explosió de un bidó amb nitrogen a la Nit de la Ciència a la @casadeculturagi ha provocado 4 ferits menos graves y 11 leves según el @semgencat. Els 4 menos graves y 1 de lleu son al Trueta. El resto al CAP и Santa Caterina. El impacto ha sido muy potent. Desconec autorа video. pic.twitter.com/HJ1yIXsdsN — Anna Punsí (@punsix) September 30, 2022

Отмечается, что в результате взрыва пострадали 18 человек, в том числе 10 детей от 3 до 13 лет. Пятеро пострадавших находятся в больнице. Самые серьезные травмы получила 5-летняя девочка.

Напомним, что в испанском городе Сан-Себастьяне российский турист, увешанный георгиевскими лентами, напал на украинок и оскорблял их нецензурной лексикой.