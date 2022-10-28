Екс-прем'єр Британії Джонсон планує створити фонд для відновлення України

В оточенні Джонсона заявили, що вже зараз екс-прем'єр Британії збирає купу грошей

Колишній глава уряду Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення організації, яка підтримуватиме Україну під час її повоєнного відновлення.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на знайомого із планами Джонсона.

Журналісти з'ясували, що Борис Джонсон вже створив свій офіс у Вестмінстері, щоб розпочати міжнародну кар'єру політика. Серед планів Джонсона є створення фонду, який може збирати гроші для відновлення України після завершення війни. Джерело видання повідомляє, що вже зараз експрем'єр Британії збирає купу грошей.

Джерело видання з ближнього кола Джонсона підтвердило інформацію про те, що він має плани допомогти Україні після війни, але при цьому заявив, що плани просуваються делікатно через делікатність правильного виконання.

Наразі Джонсон працює над великим проектом, який стосуватиметься реконструкції України, заявив співрозмовник.

Крім того, Джонсон планує просувати інтереси України на міжнародній арені, зокрема на Різдво він планує відвідати США, де у нього заплановано промову, щоб привернути увагу до тяжкого становища України через російську агресію. Під час поїздки Джонсон проведе низку зустрічей із американськими сенаторами для обґрунтування продовження підтримки України з боку США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з новим британським прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Також ми раніше повідомляли, що Борис Джонсон стурбований можливим зменшенням допомоги Україні з боку США після проміжних виборів до Конгресу.

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