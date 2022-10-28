Экс-премьер Британии Джонсон планирует создать фонд для восстановления Украины

В окружении Джонсона заявили, что уже сейчас экс-премьер Британии собирает "кучу денег"

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания организации, которая будет заниматься поддержкой Украины во время ее послевоенного восстановления.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на знакомого с планами Джонсона.

Журналисты выяснили, что Борис Джонсон уже создал свой офис в Вестминстере, чтобы начать международную карьеру политика. Среди планов Джонсона создание фонда, который может собирать деньги для восстановления Украины после завершения войны. Источник издания сообщает, что уже сейчас экс-премьер Британии собирает "кучу денег".

Источник издания из ближнего круга Джонсона подтвердил информацию о том, что он у него есть планы помочь Украине после войны, но при этом заявил, что планы продвигаются деликатно из-за деликатности правильного выполнения.

Сейчас Джонсон работает над крупным проектом, которые будет касаться реконструкции Украины, заявил собеседник.

Кроме того, Джонсон планирует продвигать интересы Украины на международной арене, в частности на Рождество он планирует посетить США, где у него запланирована речь, чтобы прилечь внимание к тяжелому положению Украины из-за российской агрессии. Во время поездки Джонсон проведет ряд встреч с американскими сенаторами для обоснования продолжения поддержки Украины со стороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме пообщался с новым британским премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Также мы ранее информировали, что Борис Джонсон обеспокоен возможным уменьшением помощи Украине со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс.

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