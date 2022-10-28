Стало известно, сколько вражеских кораблей находится в Черном море

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Изготовка остаются 24 «Калибра», расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два вражеских больших десантных корабля.

Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве.

«Итак не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Силы обороны, в том числе и ПВО, всегда готовы защищать вас и ваши дома от вражеских атак. Доверяйте нам, как силам добра и официальным достоверным источникам информации!

Мы достойны Победы и правда на нашей стороне!», — говорится в сообщении.

Обстрел Украины

Россия не перестала обстреливать Украину и терроризировать гражданское население. Для атак РФ использует разного вида вооружения, в том числе тяжелую артиллерию, танки, авиацию и запуск ракет с кораблей.

За утро 27 октября 2022 года в Украине была дважды объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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