Жданов рассказал, куда подевались с фронта "байрактары"

По его словам, "байрактары" есть, они используются, но очень мало.

За последние месяцы украинцы практически ничего не слышны о работе турецких беспилотников Bayraktar, о которых в начале вторжения даже сочинили песню.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, куда делись "байрактары".

По его словам, из-за того, что сейчас поставки ограничены, использование "байрактаров" также ограничено.

"То, что мы понесли потери "байрактаров" – в этом нет никаких сомнений. Ведь война есть война. Это довольно крупный беспилотник, и понятно, что его может заметить ПВО врага. Особенно тактические средства, защищающие отдельные объекты или линию фронта. Думаю, что "байрактары" есть, они используются, но очень мало, из-за их малочисленности и уязвимости для ПВО", — сказал эксперт.

Отметим, несколько дней назад советник ОП Алексей Арестович говорил противоположные вещи. Он уверял, что "байрактары" до сих пор активно работают на фронте. Но эти видео теперь не обнародуют в Сети.

"Все хорошо с "байрактарами". Не зря Андрей Ермак ездил на завод в Турцию где-то месяц назад. Все хорошо. Просто мы не акцентируем внимание", – говорил Арестович. Он пояснил, что в этом якобы заинтересована Турция.

Байрактар и Украина

Напомним, что Украина закупила первые шесть Bayraktar в 2018 году. 26 октября 2021 года ВСУ впервые применили беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействованные для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

Беспилотники активно использовали в начале полномасштабного вторжения в РФ.

Появился даже хит о "Байрактаре", который написал кадровый военный. Украинцы на Родине и во всем мире, а также граждане других государств активно собирали деньги на "байрактары" для ВСУ.

Так, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в июне объявлял о сборе средств на Bayraktar для ВСУ. Только за одни сутки удалось собрать деньги на два Bayraktar, а за трое суток – украинцы собрали на четыре.

Турецкая компания Baykar, производящая эти беспилотники, была тронута солидарностью украинцев, и передала эти "байрактары" бесплатно.